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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس يوفنتوس السابق ينتقد تصرفات رونالدو بعد سفره للبرتغال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
وجّه جيوفاني كوبولي جيجلي، رئيس نادي يوفنتوس السابق، أسهم الإنتقاد إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله إلى البرتغال في ظل أزمة فيروس كورونا وتوقف بطولة الدوري الايطالي.
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قال جيجلي: "الأمور في يوفنتوس أصبحت معقدة عندما غادر كريستيانو رونالدو، قال إنه ذاهب إلى البرتغال بسبب والدته، ولكن يبدو أنه يلتقط الصور بجانب المسبح".
وتابع: "عندما استثناه يوفنتوس، انهارت الأمور وأراد لاعبون آخرون الرحيل، لا ينبغي أن تدار الأمر على هذا النحو، كان يجب عليهم أن يفرضوا الحجر الصحي، النقد الآن سهل ، لكن لا أعرف لماذا أراد اللاعبون مغادرة إيطاليا".
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