رئيس يوفنتوس السابق ينتقد تصرفات رونالدو بعد سفره للبرتغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

وجّه جيوفاني كوبولي جيجلي، رئيس نادي يوفنتوس السابق، أسهم الإنتقاد إلى النجم ​البرتغال​ي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله إلى البرتغال في ظل أزمة ​فيروس كورونا​ وتوقف بطولة ​الدوري الايطالي​.



وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قال جيجلي: "الأمور في يوفنتوس أصبحت معقدة عندما غادر كريستيانو رونالدو، قال إنه ذاهب إلى البرتغال بسبب والدته، ولكن يبدو أنه يلتقط الصور بجانب المسبح".

وتابع: "عندما استثناه يوفنتوس، انهارت الأمور وأراد لاعبون آخرون الرحيل، لا ينبغي أن تدار الأمر على هذا النحو، كان يجب عليهم أن يفرضوا الحجر الصحي، النقد الآن سهل ، لكن لا أعرف لماذا أراد اللاعبون مغادرة إيطاليا".