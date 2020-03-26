شكرا لقرائتكم 7 + 4.. ماذا قدم أجاى مع الأهلى قبل توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط لمدة شهر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة.

وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته مطلع الشهر المقبل، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

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اللاعب النيجيري جونيور أجاى مهاجم الأهلى الذي طالب البعض برحيله على الفريق واستقدام محترف آخر بدلًا منه خاصة بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة، عاد بقوة في الموسم الحالي ومنح الأهلي العديد من الانتصارات.

ولعب أجاي مع الأهلي هذا الموسم 24 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 4.

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.