شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يقرب حارس إنبى من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي، على أعتاب الإنتقال لصفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد إعجاب مسئولي القلعة الحمراء والجهاز الفني بقدرات اللاعب.

ويري مسئولو الأهلي أن التعاقد مع محمود جاد خير تعويض على رحيل شريف إكرامي عن النادي الأهلي بعدما أعلن الأخير عدم استكمال مشواره مع القلعة الحمراء، ورحيله بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.

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وشهدت الساعات الماضية، حديث عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي عن انتقال حارس الفريق للأهلي والزمالك نهاية الموسم الحالي قائلا: "محمود جاد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها إنبي، لم نتلقى مفاوضات بشأنه من الأهلي والزمالك، ومن الصعب التفريط فيه، رفضنا رحيله في الشتاء حتى لا تتأثر مسيرة الفريق البترولي".

وعلم الخليج 365 أن مستوى محمود جاد نال إشادة لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح ليتم التوصية بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم حراسة المرمى، خاصة بعد الموافقة على رحيل شريف إكرامي، والذي فشلت جلسة مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري ليتأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ورغم إعلان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه ليس بحاجة للتعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل إكرامى في ظل وجود الثنائي محمد الشناوى وعلي لطفي ومن بعدهم الصاعد مصطفي شوبير، إلا أن لجنة التخطيط الحمراء رأت أن تؤمن مركز حراسة المرمى بمحمود جاد الذي يملك مستوى فني عالي وفي نفس الوقت لازال سنه صغير وسيكون مُفيد للفريق بشكل كبير في السنوات القادمة.