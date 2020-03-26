شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مرتضى منصور رفض عودة النقاز إلى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن حمدى النقاز حاول العودة إلى صفوف الزمالك بعد هروبه من الفريق لكن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض رفض عودة اللاعب.

أضاف الغندور عبر قناة الزمالك "حمدي النقاز حاول أيضا العودة للقلعة البيضاء بعد هروبه من الفريق، لكن رئيس الزمالك رفض، بعد أن تخلى اللاعب التونسي عن الفريق قبل مواجهة مازيمبي التي خسرها الفريق بثلاثية".

وتابع الغندور "النقاز حاول من خلال بعض الوسطاء العودة ولكن مرتضى لم يستجد لجميع محاولات اللاعب".

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أكمل :"رئيس الزمالك يتمسك فقط بالعناصر التي ترغب في البقاء بالفريق، ولديها روح وحماس وذلك سر الانتصارات التي تحققت بالفترة الماضية".

وانتقل حمدي النقاز إلى نادي سودوفا الليتواني بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.