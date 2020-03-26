شكرا لقرائتكم خالد جلال: الحديث عن عودة النشاط فى الوقت الحالى "عبث" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد جلال المدير الفني الحالي لفريق نادي مصر ونجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق ، ان الوقت الحالي لا يجوز الحديث عن الكرة، في ظل الظروف التي يمر بها العالم كله من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خالد جلال في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" : جميع الأندية قامت بتعليق نشاط الكرة واللاعبون في راحة سلبية تامة، فلا يوجد أماكن لخوض تدريبات منفردة حتي في صالات الجيم الخاصة.

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وعن قيام فريق نهضة بركان المغربي بخوض تدريبات علي الشاطئ أمس وسط احترازات طبية وتعقيمية، علق المدير الفني الأسبق للزمالك قائلا : من يتحمل مسئولية إصابة لاعب في الفريق بالفيروس ؟ ، من يتحدث عن عودة التدريبات والكرة في الوقت الراهن يعتبر عبث ، فالاهم هو عدم الخروج من المنزل ، والاهتمام بصحة كل فرد حتي لا ينقل العدوى الي اسرته وكل المحيطين به.

وعن وجود خطط وضعها المدير الفني لفريق نادي مصر استعدادا للموسم الجديد ما بين التعاقدات او الاستعداد للمباريات، أكد خالد جلال ان الجميع ينتظر قرار بعودة النشاط، فلا توجد ملامح واضحة للموسم الحالي ولا الموسم المقبل، وبالتالي فلا توجد ملامح واضحة لخطة الموسم المقبل.

وطالب خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، الجميع، بالالتزام فى الوقت الحالى بكل التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا أنه ليس سعيد بالجلوس فى المنزل، لكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أى أمور أخرى على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه لنهاية الشهر ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.