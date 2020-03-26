شكرا لقرائتكم الغندور يكشف طلب كهربا بالعودة للزمالك بعد هروبه ورد مرتضى منصور عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن محمود كهربا لاعب الأهلى طلب العودة إلى الزمالك بعد هروبه ولمت مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض رفض محاولات "الفولت" بالعودة مرة أخرى.

أكد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "بعد رحيل محمود كهربا من الزمالك، طلب اللاعب العودة من جديد ولكن مرتضى منصور رفض وتمسك بعدم عودته".

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وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.