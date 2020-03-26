شكرا لقرائتكم طارق يحيى: كورونا ستتسبب في تراجع أسعار اللاعبين والاقبال على الصفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن كل الأندية ستتأثر من تداعيات فيروس كورونا ولن تكون قادرة على الوفاء بالأمور المالية بالشكل المطلوب في الفترة القادمة، عكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي.

توقع يحيى أتتراجع أسعار اللاعبين وقيمة الصفقات المقرر ابرامها في الصيف القادم، بسبب الظروف الصعبة التي ستطول الاندية من جراء انتشار فيروس كورونا، كما أن الاقبال على شراء اللاعبين لن يكون بنفس مستوى العام الماضي.