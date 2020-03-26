شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم أزمة المعارين فى الموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، مصير اللاعبين المعارين محليا بين الأندية المصرية لاسيما في ظل غموض مصير الدورى الحالي بسبب الأزمة القائمة حاليا وتعليق النشاط الرياضى على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال مسئولو اللجنة أن اللاعبين المعارين محليا مستمرون مع أنديتهم لحين انتهاء الموسم الكروى الحالي دون التقيد بموعد محدد.

ويمتلك ناديا الأهلى والزمالك عدد كبيرا من اللاعبين المعارين لأندية أخرى محليا هذا الموسم، وعلى سبيل المثال فى الزمالك تمت إعارة أحمد رفعت وسيسيه للاتحاد السكندرى، ومحمد أشرف روقة لانبى ، وفى الأهلى تمت إعارة صلاح محسن وناصر ماهر وفوزى الحناوى لسموحة، وعمار حمدى لطلائع الجيش، وأكرم توفيق وأحمد ياسر ومحمود الجزار للجونة.

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وتلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تأكيدات من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من اجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد اقامة الانتخابات نهاية اغسطس او منتصف سبتمبر المقبلين .

وينتهي قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتي الآن ، وتحديد يونيو المقبل موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها تسبب في تمديد قرار التعيين شهرين لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

واعترضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، علي الأنباء التي اثيرت مؤخرا بشأن عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، في الانتخابات المقبلة بناء علي توصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، ما يعني السماح لعدد كبير من اعضاء المجلس السابق بخوض الانتخابات رغم انطباق بند ال٨ سنوات عليهم .. وأرجعت الجمعية العمومية سبب اعتراضها الي ان البنود الجديدة في اللائحة هي التي لا يتم تطبيقها بأثر رجعي ، اما بند الـ8 سنوات فهو بند موجود في اللائحة القديمة وليس جديدا مطالبين اللجنة الخماسية بتطبيقه بأثر ممتد، وهو ما سيتم حسمه في الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة عقب شهر رمضان المعظم .. وكان مصدر مسئول باتحاد الكرة قال أنه سيتم اعتماد بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها حالياً، مؤكدا أن هذا البند لا يمنع الرباعى سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح من عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجاري 2020.

وتابع مسئول الجبلاية أن الاتحاد الدولي فيفا ، يطبق البنود الجديدة مع بدء وضعه في اللائحة ، ولا يتم العمل بها بآثر رجعي ، وبالتالي فإن بند الـ8 سنين الذى سيتم إعتماده في اللائحة الجديدة سيتم العمل به بعد إعتماد اللائحة من قبل الجمعية العمومية.. وأخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتقليص عدد أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 98 ناديا بعد 30 يونيو المقبل، وهو موعد إنتهاء السنة المالية وفقا للائحة اتحاد الكرة، على أن يكون من حق هذا العدد حضور الجمعية العمومية للجبلاية التي تقام بها الانتخابات لاختيار مجلس جديد.