شكرا لقرائتكم الأهلى يستقر على عودة أكرم توفيق بمجرد إنهاء إعارته للجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر مسئولو النادي الاهلي على إعادة أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار لنادي الجونة نهاية الموسم المقبل وعدم إبرام أية صفقات أخرى لتدعيم خط الوسط الفريق بإعتبار أن هذا المركز يشهد تواجد عدد كبير من اللاعبين وليس بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعبين كثيريين بعد رحيل حسام عاشور.

Advertisements

ومن المقرر أن تنتهي تجربة حسام عاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعدما عرض عليه مسئولو النادي الاعتزال وعدم التجديد مع تقديم عدة عروض قوية أبرزها إستثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذي تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي وأن تحقق له عائد مالي كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلي كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل في تعاقد قناة النادي مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

وعلم "الخليج 365" أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لا يميل لتدعيم مركز الوسط في الفريق ويتجه لاستعادة أكرم توفيق فقد خاصة وأن اللاعب يقدم عروض جيدة مع الجونة كما أن الاهلي يضم لاعبين أصحاب قدرات خاصة في خط الوسط يأتي في مقدمتهم عمرو السولية والمالي آليو ديانج والثنائي المُصاب حمدي فتحي ومحمد محمود والذي سيعود للتدريبات في غضون الأشهر القليلة المقبلة بجانب أمكانية توظيف لاعبين أخرين في خط الوسط أمثال محمود متولي وقفشة.