شكرا لقرائتكم فابريغاس يكشف تفاصيل انضمامه لتشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الإسباني سيسك فابريغاس، لاعب فريق موناكو الفرنسي لكرة القدم، عن كواليس انتقاله إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في عام 2014، وأسباب عدم عودته لفريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وكان فابريغاس صنع شهرته ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي بين عامي 2003 و2011، قبل أن ينتقل لبرشلونة الإسباني، ثم عاد مجددا للدوري الإنجليزي من خلال تشيلسي في عام 2014.

وقال فابريغاس، في تصريحات لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: تحدث وكيلي إلى أرسين فينغر، مدرب أرسنال آنذاك، بشأن عودتي إلى الفريق، لكننا لم نتلق إجابة واضحة، وانتظرنا أسبوعا كاملا للحصول على رد".

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وأضاف: كانت العودة لأرسنال خياري الأول، وكنت أخبر كل من حولي بأنني سأعود إلى أرسنال، هذا ما كنت أريده.

وأضاف: "لم يتحدث معي فينغر أو إيفان غازيديس (المدير التنفيذي للنادي)، أبدا بعد ذلك ولم يبلغني أي منهما بالرد، ولم أرغب في أن أبدو وكأنني أتسول العودة، اعتقد أن النادي لم يرغب في عودتي".

واختتم فابريغاس تصريحاته بالقول "بعد ذلك، تحدثت مع جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي في ذلك الوقت. محادثة واحدة فقط كانت كافية لانضمامي إلى الفريق وهذا ما حدث".

وكان فابريغاس انضم لتشيلسي في 2014 ، حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة الإنجليزية مرة، قبل أن ينضم إلى صفوف موناكو الفرنسي في يناير 2019.