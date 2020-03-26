أنشيلوتي يرى في مواجهة سيتي مقياسا واقعيا لايفرتون المتجدد

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صحيح أن مانشستر سيتي لا يكرر مستوياته على غرار الموسم الماضي، إلا انه يشكل اختبارا جيدا لايفرتون الباحث عن انعاش مسيرته في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بحسب مدربه الجديد الايطالي كارلو انشيلوتي.

أنشيلوتي البالغ 60 عاما وأحد ثلاثة مدربين أحرز لقب دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات، قاد ايفرتون لتحقيق فوزين في مباراتين منذ توليه منصبه خلفا للبرتغالي ماركو سيلفا المقال مطلع كانون الاول/ديسمبر لتراجع الفريق الى مناطق الهبوط.

لكن أنشيلوتي يقول ان سيتي سيوفر مقياسا أكثر واقعية حول مكانية ايفرتون برغم الفوزين السريعين على بيرنلي ونيوكاسل "أمام سيتي سيكون اختبارا رائعا لمعرفة موقعنا".

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تابع في مؤتمر صحافي يسبق مواجهة الطرفين في الـ"برميرليغ": "فريقهم قوي بحق، لكننا واثقون من تقديم أفضل ما لدينا. في هذا الوقت اعتقد انه من الجيد الحصول على اختبار مماثل".

ورأى أنشيلوتي، المتوج بالثنائية في 2011 مع تشلسي خلال مشواره الاخير في انكلترا، ان سيتي يبقى خصما قويا برغم ابتعاده بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر "ربما ليس سيتي في مستوى مماثل للعام الماضي، لكنه يبقى فريقا كبيرا مع لاعبين مميزين ومدرب رائع".

وأشاد انشيلوتي بمدرب سيتي غوارديولا "هو عبقري، يحاول دوما القيام بأمور رائعة على ارض الملعب".