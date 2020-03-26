أرتيتا يريد بقاء تشاكا في أرسنال

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يأمل الاسباني ميكل أرتيتا المدرب الجديد لنادي أرسنال الإنكليزي في بقاء لاعب وسطه السويسري غرانيت تشاكا، في محاولة منه لانقاذ النادي اللندني من تراجعه الرهيب هذا الموسم.

واستبعد تشاكا عن خسارة ارسنال الاخيرة امام تشلسي 1-2 الاحد الماضي بسبب المرض، في ظل تكهنات حول تركه ملعب الامارات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون الثاني/يناير.

ونزع الاسباني اوناي ايمري مدرب أرسنال، المُقال من منصبه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، شارة القائد من تشاكا بعد رد فعل غاضب منه بسبب تعرضه لصافرات الاستهجان من جماهير النادي اللندني.

ومذذاك الوقت، ارتبط اسمه بالانتقال الى هرتا برلين الالماني، لكن أرتيتا علّق عن إمكانية رحيل اللاعب البالغ 27 عاما "آمل ألا يحصل ذلك. لعب ضد بورنموث، لعب جيدا جدا، كان ملتزما جدا وقدم مباراة جيدة".

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تابع المساعد السابق للاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي "شعر بالمرض بعد المباراة. ارتفعت حرارته ولم يكن على ما يرام. بقي في الفراش في آخر يومين. لهذا السبب لم يتم اختياره".

وأهدر ارسنال تقدمه في الدقائق الاخيرة امام تشلسي بعد خطأ ارتكبه حارسه الالماني برند لينو، ثم بمرتدة من المتألق تامي ابراهام.

ويستقبل ارسنال في اليوم الاول من السنة مانشستر يونايتد في مباراة قوية من المرحلة 21 من الدوري الانكليزي لكرة القدم، باحثا عن الهروب من المركز الثاني عشر المخيب.