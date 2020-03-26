الألماني فايغل من دورتموند إلى بنفيكا

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سينضم الالماني يوليان فايغل لاعب وسط بوروسيا دورتموند إلى نادي بنفيكا البرتغالي في كانون الثاني/يناير المقبل، بحسب ما ذكر ناديه الحالي الثلاثاء.

وأكد دورتموند في بيان ان فايغل (24 عاما) طلب انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية في ظل اهتمام النادي البرتغالي.

وقال المدير الرياضي ميكايل تسورك "تقدم يوليان بهذا الطلب وسمحنا له، لكل ما قدمه من أجل هذا النادي".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، فيما سيتم حسمها بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي الروتيني.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية سينفق بنفيكا نحو 20 مليون يورو (22,5 مليون دولار أميركي) لجلب اللاعب الدولي السابق.

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ويمكن للاعب الارتكاز الدفاعي أن يشغل مركز قلب الدفاع، وهو انضم بعمر صغير الى دورتموند في 2015 قادما من ميونيخ 1860.

وفرض نفسه بسرعة في الفريق الاول تحت اشراف المدرب توماس توخل، وحمل الوان منتخب المانيا خمس مرات في 2016 و2017. لكن في السنوات الاخيرة وجد صعوبة في احتلال موقع اساسي في تشكيلة دورتموند، خصوصا بعد قدوم البلجيكي أكسل فيتسل.

وسيكون فايغل ثالث لاعب ألماني يحمل ألوان النادي البرتغالي العريق، وأول لاعب ميدان بعد الحارسين هانز-يورغ بات والراحل روبرت انكي.

ويتصدر بنفيكا راهنا ترتيب الدوري البرتغالي بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه. ويلتقي شاختار دانيتسك الاوكراني في دور الـ16 من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، بعد حلوله ثالثا في مجموعته ضمن دوري ابطال اوروبا وراء لايبزيغ الالماني وليون الفرنسي.

وكان دورتموند، رابع الدوري الالماني راهنا والمتأهل الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، قد ضمن تعاقده مع الموهبة النروجية الصاعدة النروجي ارلينغ هالاند.