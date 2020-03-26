شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: "الكلام فى الكورة دلوقتى عبث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد جلال، المدير الفنى الحالى لفريق نادى مصر ونجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، أنه لا يجوز الحديث عن الكرة في الوقت الحالى، فى ظل الظروف التى يمر بها العالم كله من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خالد جلال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، جميع الأندية قررت تعليق نشاط الكرة واللاعبون فى راحة سلبية تامة، فلا توجد أماكن لخوض تدريبات منفردة حتى فى صالات الجيم الخاصة".

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وعن خوض فريق نهضة بركان المغربى تدريبات على الشاطئ أمس وسط احترازات طبية وتعقيمية، علق المدير الفنى الأسبق للزمالك قائلا، "من يتحمل مسئولية إصابة لاعب فى الفريق بالفيروس؟، من يتحدث عن عودة التدريبات والكرة فى الوقت الراهن يعتبر عبثا، فالأهم هو عدم الخروج من المنزل، والاهتمام بصحة كل فرد حتى لا ينقل العدوى إلى أسرته وكل المحيطين به".

وعن وجود خطط وضعها المدير الفنى لفريق نادى مصر استعدادا للموسم الجديد ما بين التعاقدات او الاستعداد للمباريات، أكد خالد جلال أن الجميع ينتظر قراراً بعودة النشاط، فلا توجد ملامح واضحة للموسم الحالى ولا الموسم المقبل، وبالتالى فلا توجد ملامح واضحة لخطة الموسم المقبل.

وطالب خالد جلال، المدير الفنى لنادى مصر، الجميع بالالتزام فى الوقت الحالى بكل التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا على أنه ليس سعيداً بالجلوس فى المنزل، لكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أى أمور أخرى، على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه لنهاية الشهر ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.