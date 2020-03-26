شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكافح كورونا بجميع أنواع المطهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق النجوم، أهمية الأخذ فى الاعتبار التعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال محمد صلاح إنه اشترى جميع أنواع مطهرات السيارة والمنزل من أجل التطهير للوقاية من الفيروس المستجد، مطالباً الرياضين وجميع المواطنين بالتزام المنازل وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وأشار صلاح إلى أن تعليق النشاط الرياضى قرار يحترم من أجل سلامة اللاعبين والمواطنين على حد سواء، مبدياً فخره بالوعى الكامل للدولة فى التعامل مع الفيروس.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين قبل الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.