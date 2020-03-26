شكرا لقرائتكم خبر عن بطل السلاح مهاب سامر: الالتزام بتعليمات الحظر ضرورى للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مهاب سامر، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف، أن الالتزام بالتعليمات الاحترازية أمر ضرورى على كل فرد لحماية نفسه وأسرته، فى ظل إصدار الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقال سامر لاعب منتخب سلاح السيف فى تصريح لبرنامج 8 الصبح عبر شاشة قناة dmc ، إنه حقق العديد من الميداليات على الصعيد المحلى والدولى والأفريقى، مشيرا إلى أن منتخبه حسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ قبب قرار تأجليها بسبب فيروس كورونا .

وأشار مهاب سامر إلى أن نظام التأهل إلى الأولمبياد فى السلاح عن طريق التصنيف بالمشاركة فى ٨ بطولات على مدار الموسم.

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وتأهل منتخب رجال السيف رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020 فى ظل الوصول إلى دور الـ 16 بكأس العالم بلوكسمبورج شهر مارس الجارى، بعدما فازوا فى دور الـ 32 على بلجيكا بنتيجة 45 / 28، نظرا لضمان تواجده ضمن الـ 16 الأوائل فى التصنيف العالمى.

كما كشف سامر أنه يعمل مهندس فى شركة تقدر جيدا ظروف سفره إلى المعسكرات والمشاركة فى البطولات للجمع بين التفوق الرياضى والمهنى.