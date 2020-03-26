شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قدم النيجيرى جونيور أجايى مع الأهلى قبل توقف الإيجيبشن ليج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط لمدة شهر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة.

وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التى قد يفشل فى تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروى بشكل نهائى هذا الموسم، أو حتى عند عودته مطلع الشهر المقبل، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

اللاعب النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى الذى طالب البعض برحيله على الفريق واستقدام محترف آخر بدلًا منه خاصة بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة، عاد بقوة فى الموسم الحالى ومنح الأهلى العديد من الانتصارات.

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ولعب أجايى مع الأهلى هذا الموسم 24 مباراة، ونجح فى تسجيل 7 أهداف وصنع 4.

وقاد فايلر الأهلى لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة فى الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل فى مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثانى أفضل انطلاقة فى بطولة الدورى بعد مانويل جوزيه والذى حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.