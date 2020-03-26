شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عقوبة الثلاثى "شيكابالا وإمام عاشور ومحمود كهربا" لاعبى الزمالك والأهلى، والتى تم اتخاذها عقب أحداث مباراة السوبر التى أقيمت فى الإمارات، لن يتم إسقاطها فى حال إلغاء الدورى هذا الموسم، وأوضح مسئولو الجبلاية أن العقوبات سيتم تطبيقها فى الموسم المقبل وفقا للوائح وإعمالا بمبدأ "العقوبة تتبع اللاعب".

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى حال عدم تقليص العقوبة بالنسبة لكهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر والتى تتمثل فى إيقافهم لنهاية الموسم، فكانت ستسقط هذه العقوبة بإلغاء الدورى، ولكن بعد التخفيف فاللاعب ملزم بتنفيذ العقوبة مع عودة الدورى سواء الحالى أو المقبل حال إلغاء الموسم الجارى.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلى والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بالإمارات فى 20 فبراير الماضى شكلا، وفى الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادى الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادى الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إدارى نادى الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة، وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك، بينما رفضت اللجنة تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا بإيقافه 8 مباريات بداعى أنه قائد الفريق وكان عليه أن يبعد زملاءه عن أى مشاحنات إلا أنه تورط فى الأحداث وتسبب فى اشتعالها.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادى الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضى والخاص بانسحابه أمام الأهلى فى مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.