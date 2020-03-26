شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مكثفة وتعليمات صارمة لناشئى الزمالك أثناء فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت إدارة قطاع الكرة فى نادى الزمالك تعليمات صارمة، وبرنامجا تدريبيا مكثفا لجميع لاعبى فرق قطاع الناشئين بالنادى لتنفيذها فى المنازل أثناء فترة توقف النشاط الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقدت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك ممثلة فى فاروق جعفر المستشار الفنى لرئيس النادى وطارق يحى رئيس قطاعات الكرة وأحمد سمير مدير قطاع الناشئين، اجتماعاً مع جميع المدربين فى القطاع وطالبتهم بضرورة تنفيذ برنامج تدريبى مكثف للاعبين من منازلهم على ان يتم متابعة اللاعبين يوميا، ويتم تقديم تقرير يومى لمتابعة اللاعبين فى المنازل.

من ناحية أخرى، اقترب الزمالك من إنهاء ملف التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعدما أبدى الطرفان رغبتهما فى استمرار التعاقد لموسم مقبل، خاصة أن المدير الفنى الفرنسى حقق العديد من النجاحات فى وقت قياسى مع الزمالك وآخرها التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى امام الترجى والأهلى قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووافق الطرفان على أن تكون مدة العقد الجديدة موسم واحد فقط، على ان يكون هناك شرط جزائى شهرين فى حالة رغبة المدير الفنى فسخ التعاقد، وشهر واحد فى حالة ان يكون فسخ التعاقد من جانب الزمالك لسوء النتائج، ويتبقى فقط قيمة الراتب الشهرى للمدير الفنى هو العائق الوحيد لتجديد التعاقد، حيث يرغب المدير الفنى فى الحصول على راتب بزيادة 20 % عن قيمة الراتب الذى يحصل عليه حاليا وهو 74 الف دولار شهريا، فى حين يتمسك الزمالك بزيادة 10 % عن راتب الموسم الحالي، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.