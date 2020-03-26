شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة وعبد الغنى يتغلبان على حظر كورونا بـ"بابجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ثنائى فريق نادى الزمالك عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى على التخلص من ملل حظر الوقاية من فيروس كورونا عن طريق الألعاب الإلكترونية مثل بابجى وغيرها. ويبدو أن الثنائى يتنافسان بقوة فى هذه الألعاب على السوشيال ميديا لكسر ملل تحدى فيروس كورونا المستجد فى ظل توقف النشاط.



عبد الله جمعة

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

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وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين قبل الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي خوض 3 مباريات ودية فقط قبل أول مباراة رسمية يخوضها الفريق عقب عودة النشاط المتوقف حاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم.