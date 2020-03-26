شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أحمد الشناوى يواجه المجهول فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز سيواجه المجهول فى الميركاتو الصيفي المقبل بسبب اتفاق مسئولو الفريق السماوى مع شريف إكرامى حارس الأهلى على ضمه وًوعده بأن يكون الحارس الأول للفريق .

وهذا الأمر يؤدى إلى بحث أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز عن عرض خليجي تمهيداً للرحيل عن الفريق بداية من الموسم المقبل، بعدما تأكد تعاقد ناديه مع شريف اكرامى حارس مرمى النادي الأهلي والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري وفشل جلسة تجديد عقده مع ناديه.

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وحصل شريف اكرامي على وعد باللعب أساسياً مع بيراميدز خاصة وأن ملف المشاركة كان واحد من أهم أسباب اتخاذ اكرامي قراراً بالرحيل عن الأهلي، ليبدأ أحمد الشناوى في البحث عن عرض خليجي للرحيل في الموسم الجديد، خاصة وأنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال اكرامي لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدي سليمان بشكل أساسي.

و يعد أحمد الشناوى أحد أمهر حراس المرمى فى الدورى المصرى ولكن يبدو انه سيواجه صعوبة فى التواجد بين صفوف أحد القطبين سواء الأهلى أو الزمالك فى الموسم الجديد .

ويرصد الخليج 365 لقطات لحارس المرمى أحمد الشناوى فى الصور التالية :