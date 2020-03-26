شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ساندى قاسم لاعبة اليد: كان نفسى أكون ممثلة ومثلى الأعلى حنان ترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب ساندى قاسم لاعبة كرة اليد فى نادى الزملك، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

هوايتى القراءة والرسم.

المكرونة بالبشاميل.. بحب أعملها وبتطلع حلوة.

لاعبة يد الزمالك لاعبة يد الزمالك

ساندى قاسم لاعبة يد الزمالك

أحمد حلمى بحب كل أعمالة وخفة دمه.

عامر منيب.

كنت أتمنى أكون ممثلة

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لا لا خالص طبعا.. التجاهل أفضل.

حنان ترك.

ساندي قاسم لاعبة الزمالك ساندي قاسم لاعبة الزمالك

ساندي قاسم لاعبة كرة يد الزمالك

الكاجوال.. بحبها أكتر ومريحة بالنسبة لى أكتر بحكم ممارستى للرياضة.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟

أفضل من شخص رياضى.

ساندى قاسم