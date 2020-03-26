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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ساندى قاسم لاعبة اليد: كان نفسى أكون ممثلة ومثلى الأعلى حنان ترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .
نجمة اليوم فى برة الملعب ساندى قاسم لاعبة كرة اليد فى نادى الزملك، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
هوايتى القراءة والرسم.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة بالبشاميل.. بحب أعملها وبتطلع حلوة.
ساندى قاسم لاعبة يد الزمالك
من نجمك المفضل؟
أحمد حلمى بحب كل أعمالة وخفة دمه.من مطربك المفضل؟
عامر منيب.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
كنت أتمنى أكون ممثلة
لا لا خالص طبعا.. التجاهل أفضل.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
حنان ترك.
ساندي قاسم لاعبة كرة يد الزمالك
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.. بحبها أكتر ومريحة بالنسبة لى أكتر بحكم ممارستى للرياضة.تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟
أفضل من شخص رياضى.
ساندى قاسم
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