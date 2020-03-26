اخبار الرياضه

برة الملعب.. ساندى قاسم لاعبة اليد: كان نفسى أكون ممثلة ومثلى الأعلى حنان ترك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ساندى قاسم لاعبة اليد: كان نفسى أكون ممثلة ومثلى الأعلى حنان ترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب ساندى قاسم لاعبة كرة اليد فى نادى الزملك، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

هوايتى القراءة والرسم.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بالبشاميل.. بحب أعملها وبتطلع حلوة.

4E2788E0-D228-42E3-837B-2FD042B85629لاعبة يد الزمالك 
4E2788E0-D228-42E3-837B-2FD042B85629

 

ساندى قاسم لاعبة يد الزمالك

 

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى بحب كل أعمالة وخفة دمه.

من مطربك المفضل؟

عامر منيب.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كنت أتمنى أكون ممثلة

Advertisements
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا لا خالص طبعا.. التجاهل أفضل.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

حنان ترك.

A6A9DE54-0654-4646-B76E-37356D906C17ساندي قاسم لاعبة الزمالك 

 

A6A9DE54-0654-4646-B76E-37356D906C17

ساندي قاسم لاعبة كرة يد الزمالك 

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.. بحبها أكتر ومريحة بالنسبة لى أكتر بحكم ممارستى للرياضة.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟

أفضل من شخص رياضى.44BC231E-3317-4947-9842-86E043EF5B69

ساندى قاسم 

 

44BC231E-3317-4947-9842-86E043EF5B69ساندى

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. ساندى قاسم لاعبة اليد: كان نفسى أكون ممثلة ومثلى الأعلى حنان ترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا