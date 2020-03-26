شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف لـ"سوبر كورة" المستفيد الوحيد من إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السباق، أن الأندية الموجودة فى قاع الدورى ونادى المصرى من أكثر الأندية المستفيدة حال إلغاء النشاط الرياضي فى مصر، لأنه سيترتب عليه إلغاء الهبوط واستمرارها فى الدوري الممتاز.

وتعاني كرة القدم من قرارات تعليق النشاط في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة ووفاة آلاف المواطنيين بمختلف دول العالم.

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كان طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، قد نفى الأنباء التي ترددت حول تسريح الأجهزة الفنية بالنادي بسبب تجميد النشاط الرياضي في مصر.

وقال يحيي خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي:" بصفتي رئيس قطاع الناشئين لم يصلني أي خطاب رسمي من الإدارة بشان تسريح الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي".

وفسّر يحيي الأنباء الكاذبة التي تم تداولها على بعض المواقع الالكترونية بالمغرضة والمقصود منها النيل من الزمالك ورئيس مجلس إدارته مرتضى منصور.