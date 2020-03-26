فيديو جراف .. كشف حساب جوكر الأهلى داخل وخارج القلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الغموض يسيطر على مصير أحمد فتحى لاعب الأهلى من حيث تجديد عقده مع الفريق أو الموافقة على أى من العروض التى تلقاها ،خاصة وأنه ماطل فى الجلوس مع لجنة التخطيط بالأهلى. ونرصد فى الفيديو التالى أهم ما قدمه فتحى مع الأندية .. 5 أندية لعب لها أحمد فتحى مشواره مع الإسماعيلى 63 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفان :5 اهداف وصنع هدفان حصد بطولة الدورى مرة واحدة مشواره مع الأهلى - 338 مباراة فى مختلف البطولات - أحرز24 هدفا Advertisements - صنع 61 هدفا - لعب منها 209 مباراة في بطولة الدورى العام - 90 مباراة أ فريقية ـ 7 مباريات كأس العالم للأندية ـ 6 لقاءات كأس السوبر -خاض فى كـأس السوبر مبارتان - 17 مباراة في الموسم الحالى - 18 بطولة مع الاهلي - ٣ مباريات رصيد أحمد فتحى مع شيفلد الانجليزى - ٧ مباريات شارك الجوكر مع هال سيتى - ١٧ مباراة مع أم صلال القطرى

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