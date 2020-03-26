شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 أسباب تجبر الزمالك على تجديد عقد كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك تجديد عقد المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة، فى ظل تلقيه عدة عروض لقيادة أندية أخرى فنية آخرها عرض يابانى علاوة على اهتمام عدد من الأندية العربية وعلى رأسها الترجى التونسى فى التعاقد مع كارتيرون، لذا رأت إدارة قلعة ميت عقبة ضرورة تحصين المدرب الفرنسى.

من جهته أبدى الفرنسى كارتيرون موافقته المبدئية على التجيد والاستمرار داخل الزمالك لمواصلة انتصاراته مع الفريق بعدما نجح فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، فى أسبوع واحد بالإضافة إلى رغبته فى التتويج مع القلعة البيضاء ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ينافس فيها الفريق هذا العام، حيث نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية ليواجه نظيره الرجاء البيضاوى، بعدما نجح فى تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

وينتهى عقد مدرب الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ولا يحق له الرحيل إلا بعد انتهاء الموسم الكروى، وفقًا للبند الذى بينه وبين إدارة الأبيض، لذا استمراره لن يكون متوقفا على شهر معين فى هذه السنة، بل مشترطًا نهاية الموسم الكروى المتوقف حاليًا فى مصر بسبب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بتعليق النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا وتجنب انتشاره.

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ويستعرض سوبر كورة 5 أسباب رئيسية تجبر الزمالك على تجديد عقد كارتيرون فى هذا التوقيت تحديدا.

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