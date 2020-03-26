شكرا لقرائتكم خبر عن أندية المظاليم تطالب اتحاد الكرة بدعم 6 ملايين جنيه بعد توقف النشاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أندية القسم الثاني والثالث، اتحاد الكرة بصرف دعم مالي يصل إلى 6.5 مليون جنيه بسبب توقف النشاط الكروى بعد انتشار فيروس كورونا.
وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم تجديد عمل "روتيشن" لموظفي الجبلاية بمعني تقسيم العمل بين الموظفين بمنح بعضهم راحة أسبوع ثم العمل أسبوع آخر لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.
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