شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد شريف مع زعيم العائلة البترولية بعد الخروج من أسوار الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد شريف، صانع ألعاب الأهلى المعار لنادى إنبى، عدداً من العروض فى الدوريات الخليجية خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه خلال فترة الإعارة مما يهدد استمراره فى الموسم المقبل مع الفريق البترولى، حيث ينتظر اللاعب موقف النشاط الكروى فى الموسم الحالى من أجل تحديد وجهته، حيث يرغب اللاعب فى العودة إلى الأهلى وحال عدم إتمام المسألة سيبدأ بحث العروض التى تلقاها إلى جانب بحث موقفه من الاستمرار فى إنبى.

المهاجم المعار من فريق الأهلى إلى فريق إنبى ظهر بصورة مميزة مع الفريق البترولي، ويبدو أن تواجده على مقاعد بدلاء الفريق الأحمر فى الموسم الماضي، كان سببًا رئيسيًا فى تألقه هذا الموسم.

وأظهر محمد الشريف رغبة كبيرة فى إثبات عدم صحة وجهة نظر مدربيه فى الأهلي، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.

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وأكد مسؤولو إنبى خلال الفترة الأخيرة رغبتهم فى استمرار لاعب الأهلى ضمن صفوف الفريق البترولى دون الدخول فى أيك صفقات تبادلية، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.

فيما أكدت لجنة التخطيط بالأهلى أن عودة محمد شريف ستمثل مكسبًا للفريق خلال المرحلة المقبلة فى ظل الاحتياج الكبير للاعب بقدراته فى مركز الجناح المهاجم، لذا تسعى لإعادة لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل الرحيل المرتقب لرمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى والذى تجد الإدارة الحمراء صعوبة كبيرة فى الإبقاء عليه بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى.