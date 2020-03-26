شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العيلة.. علاء مشرف يكشف فوائد الجلوس فى المنزل بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل حظر التجول وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، الخليج 365 يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة، لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم.

قال علاء مشرف، نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة ووالد دينا مشرف لاعبة المنتخب والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو، إنه رغم الأضرار والخسائر التى تسبب فيها فيروس كورونا إلا أنها خلقت جوا مختلفا فى أى منزل، فأصبح أفراد العائلة يتجمعون، ويلتفون فى مكان واحد، ويجلسون مع بعضهم وقت أكثر، قائلا، "الكورونا عاملة جو جميل فى البيت وبنقعد مع بعض اكثر بكثير الحمد لله.. ربنا يسلم".

من جانبها أكدت دينا مشرف، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، أنها تستغل فترة توقف النشاط الرياضى لمدة أسبوعين فى الخضوع لتدريبات اللياقة البدنية للحفاظ على وزنها ولتكون على استعداد البطولات فى أى وقت.

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وأضافت دينا مشرف، فى تصريحات خاصة، أنها تقضى الوقت مع العائلة وتواظب على غسل يديها لتصل إلى أعلى درجات المناعة كما تتناول فيتامين سى يوميا وتحاول تجنب الأماكن المزدحمة وتناول الطعام داخل المنزل فقط.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.