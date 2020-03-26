تركيا تفتح النار على الأوليمبية: أقاموا بطولة في لندن ليصاب ملاكمين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد التركي للملاكمة وجود حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين أعضاء الفريق التركي، وشن رئيس الاتحاد هجوما ضد اللجنة الأولمبية الدولية بعدما أقامت مؤخرا بطولة في لندن تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال أيوب جوزك رئيس الاتحاد التركي للملاكمة، مساء الأربعاء، في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية :"في الوقت الذي كان يتخذ فيه العالم بأكمله إجراءات مشددة للتعامل مع الفيروس، شعرت بالحيرة إزاء قيام فريق عمل اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة البريطانية بالسماح ببدء البطولة، رغم أن الكثير منا كانت لديه مخاوف كما أن كل الرياضات الأخرى تقريبا قد توقفت."

وأضاف "كان تصرف غير مسؤول. ونتيجة لذلك، تبين للأسف إصابة ثلاثة من أعضاء فريقنا."

وانطلقت البطولة التأهيلية في لندن بمشاركة نحو 350 ملاكما من 40 دولة، وقد توقفت منافساتها بعد اليوم الثالث، في 16 أذار/مارس، بسبب تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتقرر قبل أيام تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في العام المقبل.

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وأعلن الاتحاد التركي للملاكمة أن الملاكم سرهات جولار والمدرب سيف الله دوملوبينار أصيبا بعدوى فيروس كورونا المستجد، بينما لم يجر الإعلان عن اسم المصاب الثالث.

وأوضح الاتحاد التركي في بيان أنه بانتظار نتائج الفحوص لملاكمين اثنين أخرين ظهرت عليهما أعراض.

وقال جوزك "جميعهم يخضعون للعلاج الآن، وهم بحالة جيدة."

وذكرت صحيفة جارديان أن جوزك يعتزم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية والمطالبة كذلك بالتكاليف التي تحملها الاتحاد في الفترة السابقة لخوض البطولة التأهيلية.

وقال جوزك "هي نتيجة كارثية لانعدام مسؤولية فريق العمل المكلف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. لم يفكروا بشأن صحة الأفراد، وهو ما قادهم لتنظيم تلك البطولة."