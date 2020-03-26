بن عيادة.. صفقة منتظرة لدعم الظهير الأيمن بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

وسط كثير من التساؤلات عن من هو تدعيم الزمالك المنتظر في مركز الظهير الأيمن، اقترن اسم لاعب الرواق الجزائري حسين بن عيادة بالانتقال للقلعة البيضاء.

ويعد بن عيادة محط أنظار العديد من الأندية في أفريقيا وخارجها، حيث هناك اهتمامات أوروبية للحصول على خدماته وتحديدا من فرنسا، وكذلك يتنافسا الترجي التونسي والزمالك من داخل القارة السمراء خلال الفترة الأخيرة.

ولد حسين بن عيادة في مدينة وهران الجزائرية في أغسطس عام 1992، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق جمعية وهران وتم تصعيده للفريق الأول عام 2011 .

وكان بن عيادة ينشط في مركز قلب الدفاع في بداية مسيرته الكروية، قبل أن يتحول مركزه للعب كظهير أيمن خلال فترة لعبه لفريق جمعية وهران.

ويتميز بن عيادة بسرعته وانطلاقاته في الرواق الأيمن وأيضا إجادته للضربات الثابتة، وكذلك تسديداته القوية.

وساهم بن عيادة في صعود فريق جمعية وهران إلى دوري الدرجة الأولى موسم 2013-2014، ثم انتقل لفريق اتحاد العاصمة عام 2015 وتوج معه ببطولة الدوري الجزائري موسم 2015-2016 .

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ولم يمكث بن عيادة كثيرا في فريق اتحاد العاصمة، حيث لعب في صفوفه عام واحد، ثم انتقل لفريقه الحالي الذي شهد تألقه الكبير وهو شباب قسنطينة.

ولعب بن عيادة مع فريق شباب قسنطينة 117 مباراة منذ انضمامه للفريق في صيف 2016، ونجح في تحقيق لقب الدوري الجزائري مرة أخرى مع السنافر موسم 2017-2018.

وتألق حسين تألقا لافتا خلال الموسم الماضي في الدوري الجزائري، وكذلك في مشاركة قسنطينة بدوري أبطال أفريقيا حيث وصل الفريق لدور ربع النهائي ثم أقصي أمام الترجي، وتمكن بن عيادة من صناعة 6 أهداف وإحراز هدف وحيد في 9 مباريات لعبها بالتشامبيونز ليج الأفريقي.

وتعالت الأصوات المنادية في الجزائر بضرورة ضم بن عيادة لقائمة محاربي الصحراء التي كانت تستعد لخوض كأس أمم أفريقيا الصيف الماضي بمصر، إلا أن جمال بلماضي فضل ضم يوسف عطال ومهدي بن زفان في هذا المركز.

لكن في سبتمبر الماضي أعلن جمال بلماضي ضم بن عيادة لقائمة فريقه الذي كانت تستعد للدخول في معسكر إعدادي لمواجهة بنين وديا، تمهيدًا لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وخلال هذا الموسم لعب بن عيادة 21 مباراة مع شباب قسنطينة قبل توقف الموسم في مارس الجاري، وتمكن من إحراز 4 أهداف خلالهم وتقديم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.