إصابة طبيب برشلونة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن رامون كانال، رئيس الجهاز الطبي لفريق برشلونة تعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن كانال وجوسيب أنطوني جوتييريز (طبيب فريق كرة اليد ) يتواجدان حاليًا في المستشفى للخضوع للعلاج.

وانتشر فيروس كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وتعد إسبانيا ثاني الدول الأوروبية بعد إيطاليا تضررًا من الفيروس الذي تسبب في وفاة آلاف الأشخاص.

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وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق غلق مقر التدريبات، مع التزام اللاعبين بالبقاء في منازلهم مع مراعاة القيام ببرامج يومية فردية للحفاظ على لياقتهم البدنية.

ووفقًا لـ"سبورت"، فإن طبيب فريق برشلونة التحق بالنادي عام 2006، بعد أن كان يعمل في الوزارة بكتالونيا لمدة 3 سنوات، ثم أصبح مسؤولاً عن الخدمات الطبية للبلورجانا، أما طبيب فريق اليد، فانضم إلى برشلونة عام 1993، ومنذ ذلك الوقت بات مسؤولًا عن فريق كرة اليد.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني سبق وأعلنت تأجيل الليجا لأجل غير مسمى في ظل عدم استقرار الأوضاع بسبب كورونا.