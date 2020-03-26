تطور جديد.. بشكتاش يحدد موقفه من النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن سيرجين يالسين مدرب فريق بشكتاش، حث إدارة النادي على تفعيل بند شراء محمد النني لاعب الفريق الذي ستنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الجار.

وانتقل النني معارًا إلى صفوف بشكتاش، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من آرسنال الإنجليزي، مع وضع بند يتيح للنادي التركي إمكانية شراء النني مقابل دفع 18 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Takvim اليومية التركية، فإن مدرب بشكتاش عقد جلسة مع إدارة النادي التركي، سلمهم خلالها تقريرا معدا عن موقف اللاعبين بشأن الموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة التركية أن يالسين، طلب من إدارة النادي تفعيل بند شراء اللاعب المصري من ناديه الإنجليزي.

وشارك النني هذا الموسم في 28 مباراة بقميص الفريق التركي في مختلف البطولات.

جدير بالذكر أن بشكتاش أخضع جميع لاعبيه للاختبارات الطبية للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).