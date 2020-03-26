نجل إسماعيل يوسف ينشر صورة بـ"الجيم" مع والده وميدو وشيكابالا والصقر

نشر عمر إسماعيل يوسف، نجل نجم الزمالك السابق، وإداري النادي، إسماعيل يوسف صورة تجمعه مع والده، وشيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد

حسام ميدو لاعب الأبيض، ومدرب مصر المقاصة السابق، وأحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق في صالة الجيمانزيوم.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي الصورة حيث يستعرض الخماسي عضلاته خلال التدريب داخل صالة الجيمانزيوم، معلقين عليها بشكل : "أبطال كمال الأجسام"، وعلق آخر:" فخامة".

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