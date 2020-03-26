اتحاد الكرة الإيطالي: نعمل على عودة الدوري في اقرب وقت ولا نية لإلغاء الموسم

كشف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن رفضه التام لفكرة إلغاء الدوري هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا . وأوضح جرافينا في تصريحات صحفية له اليوم أنه يعمل عل عودة النشاط الرياضي من جديد بعد السيطرة على فيروس كورونا المنتشر في البلاد حاليا لافتا إلى أنه من المبكر التفكير في عودة النشاط ولكننا نفكر بشكل إيجابي ونبذل قصارى جهدنا لعودة المباريات عقب 30 يونيو المقبل واستكمال الدوري خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين ، وسنحاول بكل الطرق تحقيق ذلك الهدف ولن نستسلم. النشاط الرياضي من جديد بعد السيطرة على فيروس كورونا المنتشر في البلاد حاليا لافتا إلى أنه من المبكر التفكير في عودة النشاط ولكننا نفكر بشكل إيجابي ونبذل قصارى جهدنا لعودة المباريات عقب 30 يونيو المقبل واستكمال الدوري خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين ، وسنحاول بكل الطرق تحقيق ذلك الهدف ولن نستسلم. وأتم بأن الاتحاد الإيطالي سيتخذ القرار السليم في نهاية المطاف وفقا لمصلحة الجميع.

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