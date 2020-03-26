رسالته للجمهور وتصريحات رمزي.. أسباب تصدر طارق حامد ترند تويتر

تصدر طارق حامد، لاعب خط نادي الزمالك، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، خلال الساعات الماضية، بعدما وجهه رسالة لجمهوره عن مخاطر فيروس كورونا.

ووجه طارق حامد ، لاعب وسط نادى الزمالك، رسالة إلى الجماهير للتوعية من خطر فيروس كورونا، مُطالبهم بالبقاء فى المنزل والابتعاد عن التجمعات، للحفاظ على حياتهم وتجنب

الخطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد



وجاء نص رسالة نجم وسط الزمالك! عبر مقطع الفيديو الذي بثه على حسابه، "كورونا مرض خطير جدًا لو أهملته هتعرض حياتك للخطر المرض ده عامل زى الإصابة لو أهملتها هتأثر على مسيرتك بالسلب.. أبقى

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أمنًا وخلى بالك من نفسك وخليك في بيتك".

وفي ذات الصدد، علق أحمد رمزي ، نجم نادي الزمالك السابق، بأن طارق حامد من افضل اللاغبين في تاريخ القلعة البيضاء، كما انه يذكرني بلاعبين مثل إسماعيل يوسف وحسن شحاته وتامر عبد الحميد، لافتا إلى انه يعد امتدادا لمسيرة هؤلاء الأبطال.

تعليق رمزي، آثار إعجاب كثيرين من جماهير نادي الزمالك، مما جعله الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت هاشتاج طارق حامد.