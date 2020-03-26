تقرير..ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس. قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جوزيب أنطوني جوتييريز، المدير الطبي لفريق كرة يد بالنادي، أصيب بفيروس كورونا المستجد. الطبي لفريق كرة يد بالنادي، أصيب بفيروس كورونا المستجد. قال رامون بلانا رئيس الخدمات الطبية بنادي برشلونة، أن المدير Advertisements الطبي لفريق كرة اليد بالنادي، ظهرت إيجابية عينته، وأصيب بالفيروس. الطبي لفريق كرة اليد بالنادي، ظهرت إيجابية عينته، وأصيب بالفيروس. وكان نادي برشلونة أعلن تعليق كافة أنشظته الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، كما علقت رابطة الدوري الإسباني، بطولة لليجا إلى إشعارًا آخر.

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