دعم مالي من المهن الرياضية بالإسكندرية للمدربين والإداريين أثناء توقف النشاط

أصدرت نقابة المهن الرياضية بالإسكندرية بيانا رسميا أعلنت فيه عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على أعضاء النقابة وذلك من خلال صرف دعم مالي وصرف المستحقات المتأخرة من المعاشات بالإضافة إلى التعاقد مع احد العيادات الطبية لتسهيل الخدمات لأعضاء النقابة .

وأصدرت النقابة برئاسة إيهاب جابر نقيب الرياضيين بالإسكندرية بيانا أكدت فيه أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على مصالح الأعضاء في ضوء المستجدات الحالية، وانطلاقا من دور نقابة المهن الرياضية بالإسكندرية في مساندة أجهزة الدولة دعما للمدربين .

كما أكد البيان على ضرورة سداد مستحقات المدربين والإداريين العاملين كاملة خلال فترة التوقف وذلك طبقا للقانون .

وطالب البيان المدربين والإداريين الذين يتعرضون لوقف راتبهم بإخطار النقابة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

ووجهت النقابة في ختام البيان الشكر لجميع الرياضيين ممن قدموا يد العون لزملائهم المدربين في ظل هذه الأزمات ، ودعت الجميع للتواصل مع مجلس الإدارة للتكاتف سوياَ من أجل عبور هذه المحنة.