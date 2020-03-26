يوفنتوس يقرر تجديد عقد كيلليني

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي مصير مدافعه المخضرم جورجيو كيلليني، الذي ينتهي عقده مع اليوفي بنهاية الموسم الجاري.

قالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن مسئولي نادي يوفنتوس قرروا تجديد عقد مدافع الفريق المخضرم كيلليني صاحب الـ35 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن كيلليني يسعى للسير على خطى حارس اليوفي المخضرم جيانلويجي بوفون الذي يقترب من تجديد عقده لموسم آخر.

وتابعت الصحيفة أن نادي يوفنتوس يقترب من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد Advertisements كيلليني لموسم آخر. كيلليني لموسم آخر. جدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي ورابطة الكالتشيو الإيطالية قررت إيقاف الدوري بشكل مؤقت حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا التي تعتبر أكثر الدول الأوروبية تضررًا من ذلك الفيروس، بعدما تخطت حالات الوفاة الـ6000، والمصابين بكورونا الـ70 ألف حالة.

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