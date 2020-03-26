ماذا قالت الصحف الانجليزية عن محمد صلاح اليوم؟

ظهرت بعض الأخبار والتحليلات الرقمية والفنية في بعض المواقع والصحف الانجليزية عن محمد صلاح اليوم الخميس 24 مارس 2020، وكان أبرز تقرير نشر على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لنادي ليفربول، وضع مسيرة لويس سواريز في الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2014/2013 في مقارنة مع مسيرة محمد صلاح في موسم 2020/2019.

واختفى محمد صلاح من على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 15 يومًا، حيث توقف عن التواصل مع متابعيه بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها ليفربول على ملعب آنفيلد روود أمام أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2/3.

ونشر محمد صلاح على حسابه الرسمي بموقع تويتر بعض الصور من التدريبات التحضيرية لمباراة أتلتيكو مدريد، والتي شهدت تقديم نجم منتخب مصر لمستوى متميز للغاية، هو الأفضل له منذ بداية موسم 2020/2019، غير أن فيروس كورونا أفسد استعادته لمستواه المعهود.

ماذا قال موقع ليفربول عن صلاح؟

نشر موقع ليفربول الرسمي تحليلاً اليوم الخميس عن مسيرة المهاجم السابق للفريق “لويس سواريز” ومسيرة النجم المصري محمد صلاح، قائلاً “سواريز كان مذهلاً، ونحن الآن نضعه في مقارنة مع محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو”.

وأضاف موقع ليفربول “على مدار موسم 2014/2013 حاول لويس سواريز قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري، لكننا أنهينا الموسم في المركز الثاني بفارق نقطتين مؤلمتين فقط خلف فريق الشمال الغربي (مانشستر سيتي)، الكثيرون في آنفيلد روود لا زالوا يتذكرون ما قدمه فريق بريندان رودجرز من عروض عالية المستوى”.

وواصل موقع ليفربول “صنع لويس سواريز 12 هدفًا في ذلك الموسم، لم يكن مُجرد مهاجم يُسجل الأهداف فقط، وهذا أمر مُحبط لأن تألقه لم يتزامن أبدًا مع الصعود الحالي لفريق ليفربول تحت إشراف يورجن كلوب، لتنتهي بعدها مسيرته مع الفريق بالانضمام لصفوف برشلونة في يوليو 2014 أي قبل 15 شهرًا من وصول كلوب إلى آنفيلد روود”.

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وأشار موقع ليفربول إلى أن يورجن كلوب نجح في تعويض رحيل لويس سواريز من خلال التوليفة الهجومية الحالية للفريق المتمثلة في “محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو”، وجميعهم بدأوا حياتهم المهنية وهم يهددون المدافعين مثل لويس سواريز، وعلى أساس أسبوعي، مع ذلك لم يستطع أحدهم منافسة أرقام لويس سواريز في موسم واحد كما حدث بموسم 2014/2013.

وبلغت نسبة تسديدات لويس سواريز على المرمى في المباراة الواحدة خلال موسم 2014/2013 5.5٪ من إجمالي تسديداته، بينما تبلغ نسبة تسديدات محمد صلاح في المباراة الواحدة خلال موسم 2020/2019 (3.9٪) من إجمالي تسديداته (بين إطار المرمى).

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ووصلت نسبة تسديدات لويس سواريز بين إطار المرمى لـ 45.45٪ من إجمالي تسديداته خلال موسم 2014/2013، بينما تبلغ نسبة تسديدات محمد صلاح 43.59٪ من إجمالي تسديداته هلال موسم 2020/2019، علمًا بأن ساديو ماني تجاوز لويس سواريز بنسبة تسديد على الثلاث خشبات وصل لـ 50٪.

أما فيما يتعلق بالمراوغات الناجحة (خلال موسم المنافسة على لقب الدوري)، فقد وصلت نسبة مراوغات سواريز 2.8٪ مقابل 1.8٪ لمحمد صلاح و2.1٪ لساديو ماني، و1.8٪ لروبرتو فيرمينو.

وختم موقع ليفربول تقريره الإحصائي، قائلاً “لا شيء من كل ما طُرح يقلل من قيمة مواهب ليفربول الحالية. صلاح وماني وفيرمينو أفضل ثلاثي هجومي في كرة القدم العالمية حاليًا، لكننا أردنا توضيح مدى تأثير لويس سواريز على الفريق في ذلك الموسم”.