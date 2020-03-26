برشلونة يعرض 5 لاعبين على الإنتر كجزء من صفقة لوتارو مارتينيز

أفادت تقارير صحفية من داخل إيطاليا، ان إدارة برشلونة تستعد بالتضحية بخمسة لاعبين كجزء من صفقة التوقيع مع “لوتارو مارتينيز” من الإنتر، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، ان القيمة السوقية العالية لمارتينيز بالإضافة إلى الحالة المالية الصعبة التي تمر بها جميع الفرق، بسبب وباء فيروس كورونا، دفعت فريق برشلونة إلى عرض 5 لاعيبة من اجل إقتاع إدارة الإنتر بالتخلي عن المهاجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا وافق بالفعل على البنود الشخصية مع برشلونة، ومنها الحصول على راتب 16 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، ولكن مازال يتعين على الفريق الكتالوني إنهاء المفاوضات مع إدارة النيراتزوري.

ويطمح فريق الإنتر في الحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل، والتي تخطت قيمته حاجز 92 مليون جنيه إسترليني.

وكشف التقرير عن اسماء اللاعبين الذين ينوي فريق برشلونة إدخالهم كجزء من الصفقة وهم “أرتورو فيدال، آرثر ميلو، جان كلير توبيدو، كارليس ألينا ونيلسون سيميدو”.

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وكان برشلونة قد وافق على إعارة المدافع الشاب “توبيدو” في الميركاتو الشتوي المنصرف إلى “شالكة” الألماني، وكذلك “ألينا” الذي رحل إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة ايضًا، لكن “فيدال، وأرثر وسيميدو” يعتبروا من القوام الأساسي في تشكيلة الفريق.

وتعددت محاولات الإنتر في التعاقد مع “أرتورو فيدال” الدولي التشيلي في وقت سابق، لكن باءت جميعها بالفشل، لتقرر إدارة الفريق ضم “كريستيان إريكسن” من توتنهام.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة كان ينوي التخلص من الخماسي المعروض في صفقة لوتارو، بالإضافة إلى “إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو وصمويل أومتيتي ومارتن بريثويت وأنطوان جريزمان”.