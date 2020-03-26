رياضة | تعرف على السيناريوهات المحتملة في حالة إلغاء الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على السيناريوهات المحتملة في حالة إلغاء الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف القانوني أحمد الأمير، عن السيناريوهات المقترحة فيما يتعلق بمصير الموسم الجاري من الدوري السعودي، وذلك بعد تعطيل النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد

وحدد أحمد الأمير 3 سيناريوهات لحسم بطل الدوري، في حال عدم استئناف المنافسة.

وجاء السيناريو الأول؛ بتتويج متصدر الدوري بالبطولة، ما يعني حصد الهلال للقب دوري المحترفين، وهو ما يخالف لوائح الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والسعودي، التي تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص.

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فيما تضمن السيناريو الثاني تطبيق نظام Play Off، أي إقامة مباراة بين صاحبا المركزين الثالث والرابع، في ترتيب الدوري السعودي الموسم الحالي، ومن يفوز يواجه الوصيف، ومن يفوز في المباراة الثانية سيواجه المتصدر، ثم يحصد الفائز لقب دوري المحترفين.

وجاء الاقتراح الثالث بإلغاء الموسم، دون تحديد بطل لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويتواجد الوحدة في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويأتي خلفه الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.