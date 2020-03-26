رياضة | كورونا يضرب برشلونة.. الإعلان عن أول حالة إصابة في الفريق الكتالوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا يضرب برشلونة.. الإعلان عن أول حالة إصابة في الفريق الكتالوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن إصابة رامون كانال، رئيس الجهاز الطبي لفريق برشلونة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن كانال وجوسيب أنطوني جوتييريز (طبيب فريق كرة اليد ) يتواجدان حاليًا في المستشفى للخضوع للعلاج.

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وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق غلق مقر التدريبات، مع التزام اللاعبين بالبقاء في منازلهم مع مراعاة القيام ببرامج يومية فردية خاصة للحافظ على لياقتهم البدنية.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني تأجيل الليجا لأجل غير مسمى في ظل عدم استقرار الأوضاع بسبب كورونا.