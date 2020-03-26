الامارات | رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يرفض إلغاء "كالتشيو" الموسم الحالي ويحدد موعداً جديداً لاستكماله

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يرفض إلغاء "كالتشيو" الموسم الحالي ويحدد موعداً جديداً لاستكماله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، وجود مساع حثيثة لعودة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" في الفترة المقبلة، وعدم فقد الأمل في استكمال الدوري، رغم الواقع الصعب الذي تعيشه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد كوفيد-19".

وقال جرافينا في تصريحات إذاعية، نقلتها العديد من وسائل الإعلام في إيطاليا، ومن ضمنها موقع "فوتبول إيطاليا"، إنه: "من المبكر التفكير في العودة، لكن علينا التفكير بشكل إيجابي، وبذل قصارى جهدنا لعودة المباريات عقب 30 يونيو المقبل، وإنهاء الجولات المتبقية من الموسم خلال شهري يوليو وأغسطس".

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وأضاف: "إلغاء الدوري الإيطالي "الكالتشيو" لهذا الموسم هزيمة لنا، وخطوة تقلل من قيمة البطولة، إنه سيناريو حزين أرفضه بشدة، وسنواصل رفض هذا السيناريو حتى اللحظة الأخيرة، إذ أننا لن نفقد الأمل في استئناف الموسم، ونسعى بكل الطرق لتحقيق ذلك الهدف، والاتحاد الإيطالي سيتخذ القرار السليم في نهاية المطاف، ووفقاً لمصلحة الجميع"، مشيراً إلى وجود محادثات دائمة مع الحكومة بهدف المساعدة في عدة إجراءات تخدم عودة المنافسات، بالإضافة إلى تحديد موعدٍ الأسبوع المقبل لاجتماع الاتحاد الإيطالي للتفكير في الخطوات المقبلة.

ويذكر أن إيطاليا من أكثر الدول تضرراً من الفيروس القاتل، بعدما أودى على مدار الفترة الماضية بحياة ما يقرب من ثمانية آلاف شخص، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الإيطالية للسيطرة على احتوائه، الأمر الذي استدعى لإيقاف كافة الأنشطة في البلاد ومنها تعليق الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد مرور 26 جولة، اعتلى على مدارها حامل اللقب يوفنتوس الصدارة برصيد 63 نقطة، بفارق النقطة عن لاتسيو الوصيف، فيما يقبع انتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ولعب 25 مباراة فقط.