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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الكريكيت الدولي يؤجل تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
اعلن مجلس الكريكيت الدولي إن جميع الأحداث المؤهلة لكأس العالم "Twenty20" في 2021 ونسخة 50-overs في 2023 التي كان من المقرر عقدها قبل 30 حزيران تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال المسؤول في المجلس كريس تيتلي: "في ضوء المخاوف الصحية العالمية الهامة في الوقت الحالي والقيود على الحركة التي تفرضها الحكومات في جميع أنحاء العالم، قرر المجلس تأجيل جميع الأحداث حتى نهاية حزيران وهذه المهلة خاضعة للمزيد من المراجعة.
سيستمر العمل على تامين خطط وخيارات الطوارئ لكل من التصفيات التاهيلية للرجال. وسنقدم تحديثات في الوقت المناسب حول هذه الخطط والقرارات بشأن تنظيم الأحداث المتبقية هذا العام".
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