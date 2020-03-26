دوغلاس كوستا يستمتع بوقته بينما العالم مرعوب من الكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

أثار لاعب نادي يوفنتوس، ​دوغلاس كوستا​، سخط العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صور تجمعه مع صديقته ناتاليا فيليكس، وهما يستمتعان بوقتهما في البرازيل.



وغادر كوستا إلى بلده الأسبوع الماضي، بعد خروجه من الحجر الصحي في إيطاليا، إثر تعرض زملاءه في الفريق بليس ماتويدي ودانييلي روغاني وباولو ديبالا ل​فيروس كورونا​.

Advertisements

وإعتبر المتابعون أن تصرف كوستا غير مسؤول، فالعالم يعيش أزمة صحيّة مُرعبة والناس تموت كل يوم، فيما هو يعبّر عن سعادته بالوقت الذي يقضيه مع عشيقته في البرازيل.