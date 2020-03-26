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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوغلاس كوستا يستمتع بوقته بينما العالم مرعوب من الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
أثار لاعب نادي يوفنتوس، دوغلاس كوستا، سخط العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صور تجمعه مع صديقته ناتاليا فيليكس، وهما يستمتعان بوقتهما في البرازيل.
وغادر كوستا إلى بلده الأسبوع الماضي، بعد خروجه من الحجر الصحي في إيطاليا، إثر تعرض زملاءه في الفريق بليس ماتويدي ودانييلي روغاني وباولو ديبالا لفيروس كورونا.
وإعتبر المتابعون أن تصرف كوستا غير مسؤول، فالعالم يعيش أزمة صحيّة مُرعبة والناس تموت كل يوم، فيما هو يعبّر عن سعادته بالوقت الذي يقضيه مع عشيقته في البرازيل.
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