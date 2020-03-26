ناني: رونالدو تعلّم منّي الكثير وديكو مثلي الأعلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

رأى النجم البرتغالي ​لويس ناني​، ممازحًا، أن مواطنه ​كريستيانو رونالدو​، قد تعلم منه الكثير خلال مسيرته.

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وخلال مقابلة مع الموقع الرسمي للدوري الأمريكي، سُئل ناني عن التشكيلة المثالية التي يختارها، لتكون مكونة من 5 لاعبين فقط، فاختار رونالدو على رأسها.

وقال ناني: "سأختاره لما يتمتع به من مهارات وسرعة، فكما تعلمون، لقد علمته الكثير في شبابه، وهو يعلم أنه تعلم الكثير مني".

وتابع: "في حر اسة المرمى، أختار دافيد دي خيا، فهو أحد أفضل الحراس في العالم، سأضع مدافعا، وهو برونو ألفيس، فهو مدافع يمتلك فنيات عالية، فإذا أردت اللعب سيلعب، وإذا أردت تحطيم خصمك، سيكون حاضرا، وأختار ديكو، لقد كان من بين اللاعبين الذين أتخذهم مثلا أعلى لي، وتعلمت منه الكثير، كما أنه مناسب بشدة للعب الخماسي".