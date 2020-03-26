شكرا لقرائتكم كيف خدع مسئولو الجبلاية الأهلى والزمالك فى عقوبة شيكابالا وكهربا وعاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، أن عقوبة الثلاثى شيكابالا وإمام عاشور ومحمود كهربا لاعبى الزمالك والأهلى، والتي تم إتخاذها عقب أحداث مباراة السوبر التي أقيمت في الإمارات، لن يتم إسقاطها في حالة إلغاء الدورى هذا الموسم، وأوضح مسئولو الجبلاية أن العقوبات سيتم تطبيقها في الموسم المقبل وفقا للوائح وإعمالا بمبدأ "العقوبة تتبع اللاعب".

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى حالة عدم تقليص العقوبة بالنسبة لكهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر والتى تتمثل فى إيقافهم لنهاية الموسم، فكانت ستسقط هذه العقوبة بإلغاء الدورى، ولكن بعد التخفيف فاللاعب ملزم بتنفيذ العقوبة مع عودة الدورى سواء الحالى أو المقبل حال إلغاء الموسم الجارى.

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وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.. بينما رفضت اللجنة تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا بإيقافه 8 مباريات بداعى أنه قائد الفريق وكان عليه أن يبعد زملائه عن أي مشاحنات إلا أنه تورط في الأحداث وتسبب في اشتعالها.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي والخاص بانسحابه أمام الأهلى في مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.