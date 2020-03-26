شكرا لقرائتكم عماد السيد يكشف كواليس انفراد الخليج 365 بفيديو غضب كهربا بعد استبداله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عماد السيد حارس الزمالك السابق والاتحاد الحالي، على الفيديو الذى انفرد به "الخليج 365" لمحمود عبد المنعم كهربا أثناء تواجده مع الزمالك أمام سموحة، والذى شهد غضبا كبيرا من اللاعب أثناء استبداله وتركه الملعب.

وأكد حارس الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة أون سبورت2: حاولت أدارى كهربا بعد خروجه لأن لديه معزة عند اللاعبين فمش بحب حد يعمل مشكلة، وكهربا كان مضايق جدا بعد التغيير وحاولت أخبيه لأنى عارف أن الكاميرا هتكون معاه علشان ميقولش كلمة كدة ولا كدة تتاخد عليه، بس كهربا طيب جدا وكان زعلان ويطلع يطلع وينزل على مفيش ورجع تانى واستكمل المباراة من على الدكة.

ورصدت عدسة "الخليج 365"، مشهدا غريبا وغير متوقع أمام دكة فريق الزمالك بمباراته أما سموحة فى استاد بتروسبورت، عندما استبد كهربا وأثناء ذهابه نحو الدكة، وكأن زميليه عماد السيد وحازم إمام يتوقعان ردة الفعل غير المفهومة، حيث وقفا أمامه حتى لا يراه أحد وكأنهما يشكلان ستارا حوله، ولكن عدسة "الخليج 365" رصدت صرخة اللاعب ولطمه على وجهه، ثم هرولته نحو غرفة خلع الملابس، وعودته مرة أخرى للدكة.

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انفراد الخليج 365





وأكد عماد السيد، تعرض الزمالك لأعمال سحر فردية وجماعية في النادي، قائلا: "هناك لاعب في الزمالك كان كثير التعرض للإصابة ووجدنا في حذائه عمل سحر، وغيره من اللاعبين وربما تكون الحالة التي ظهر عليها كهربا لحظة تبديله نتاج أعمال السحر".

وعن رحيله عن الزمالك قال: "رحلت عن الزمالك لأني كنت أرغب في المشاركة بصفة أساسية، وأنا من طلبت الرحيل بسبب رغبة النادي في التعاقد مع حارسي مرمى بعد إصابة محمود "جنش"، واستمريت في نادي الزمالك ١٤ عاما وحصلت على البطولات وعندما عدت كان لدى أمل في المشاركة، وتوجت بالكونفدرالية واتخذت القرار بعد البطولة بالرحيل عن الزمالك".

وختم: "عمر صلاح تعرض للظلم في الزمالك، وأتاخد من الدار للنار مثلما يقال فلم يشارك مع تدريبات حراس المرمى، فمدرب حراس المرمى في عهد كريستيان جروس كان يقوم بتدريب حارسين فقط"