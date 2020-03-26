شكرا لقرائتكم الإسماعيلي عن تجديد عقود اللاعبين : حد عارف مين هعيش للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى، عدم فتح ناديه ملف تمديد عقود اللاعبين الذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى مثل محمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومحمد هاشم فى الوقت الحالى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن فكرة استغلال الحجر المنزلى لفتح ملفات تمديد العقود فكرة لا تلقى قبولا فى الإسماعيلي، قائلا : "حد عارف مين هعيش للموسم الجديد".

وتابع المصدر أن وباء كورونا جعل هناك حالة رعب فى النفوس وخوف من المستقبل فكيف نناقش أمراً مصيرياً للاعبين فى هذا الوقت.

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ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ورغم أن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، طلب المدرب الفرنسى السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص علي متابعة الأوضاع في فرنسا وضحايا كورونا هناك من داخل فندق الاسماعيلي الذي قامت إدارة النادي بتعقيمه وتطهيره خوفا من تفشي الفيروس.