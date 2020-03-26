شكرا لقرائتكم نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة: كورونا عاملة جو جميل فى البيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى ظل حظر التجوال وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، اليوم السابع يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة ، لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم

كشف علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة ، ووالد دينا مشرف لاعبة المنتخب ، و المتأهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، أنه رغم الأضرار و الخسائر التى تسبب فيها فيروس كورونا ، إلا انها خلقت جو مختلف فى اى منزل ، حيث أصبح أفراد العائلة يتجمعون ، ولتفون فى مكان واحد ، ويجلسون مع بعضهم وقت أكثر من سابقه ، قائلا : " الكورونا عاملة جو جميل في البيت وبنقعد مع بعض اكثر بكثير الحمد لله ..ربنا يسلم "

من جانبها أكدت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات أنها تستغل فترة توقف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين في الخضوع لتدريبات اللياقة البدنية للحفاظ على وزنها ولتكون على استعداد البطولات فى أى وقت.

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وأضافت دينا مشرف فى تصريحات خاصة أنها تقضى الوقت مع العائلة وتواظب على غسل يديها لتصل إلى أعلى درجات المناعة كما تتناول فيتامين سي يوميا وتحاول تجنب الأماكن المزدحمة وتناول الطعام داخل المنزل فقط.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، عدد من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.